Noordelijke rondweg onder de loep om verkeersdrukte aan te pakken

De druk op de noordelijke rondweg in de stad is sinds het einde van de economische crisis flink toegenomen, schetst verkeerskundige Pierre van Veggel. Reden om het verkeer onder de loep te nemen: ,,We willen met dit onderzoek uitvinden wie er over dit knooppunt rijden, waar deze mensen vandaan komen en waar ze naar toe gaan”, aldus Van Veggel.

Dataset

Het onderzoek loopt tot eind deze maand. Mensen die meedoen kunnen een app installeren en zich twee weken laten volgen. Tienduizend inwoners van de stad ontvingen al een brief om mee te doen aan het onderzoek: adressen met één of meerdere auto’s, wonend in het gebied rond de noordelijke rondweg. De Bredanaars zijn geselecteerd uit een dataset, aangekocht van PostNL. Allen ‘maatschappelijk geëngageerde’ mensen: ,,Bij de proef Singelmijden (begin vorig jaar op de Wilhelminasingel, red.) zagen we dat mensen die geëngageerd zijn zich sneller laten verleiden om een andere route te kiezen.”

Bedoeling is dat tegen de zomer de routes die mensen nemen in kaart zijn gebracht. Dan moet duidelijk worden welke verkeersmaatregelen er nodig zijn om de verkeersdrukte beter te verdelen over de verschillende wegen in de stad. Na de zomer kunnen mensen via de app ook tips krijgen een andere route te nemen.

Alternatieven

Boaz Adank, wethouder Mobiliteit, noemt de Lunetstraat als alternatief in de route richting het centrum, alsmede de Emerparklaan. Om de route aantrekkelijker te maken kan de snelheid daar omhoog, van 50 naar 70. Maar ook het advies om de fiets te pakken is mogelijk.

Dit is niet de eerste keer dat de gemeente de verkeersbewegingen in de stad onderzoekt: in april 2017 waren er eveneens meetweken waarmee de verkeersbewegingen door de stad met een app werden vastgelegd. En bij het Singelmijden werden er kentekens geregistreerd: op basis daarvan kregen mensen een brief in huis. ,,Dat mag niet meer vanwege privacy”, aldus Van Veggel.