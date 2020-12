Noordelijke rondweg Breda gaat voor 630 miljoen euro 3 kilometer onder de grond

Opluchting: live stadsquiz Breda Quiz’t Samen kan gewoon doorgaan

16 december BREDA - De organisatie kreeg het even benauwd, maar de Bredase live stadsquiz Breda Quiz’t Samen, kan vrijdag gewoon doorgaan. ,,We hebben serieus moeten kijken of we binnen de afgekondigde maatregelen de quiz door konden laten gaan”, aldus organisator Pien Rosmalen.