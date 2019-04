Noordelijke rondweg Breda: de rek is er nu echt wel uit

Vrouw met rollator raakt gewond bij aanrijding in Breda, bestuurder gaat ervandoor

0:10 BREDA - Een vrouw met rollator is zondagavond aangereden op de Hamdijk in Breda. Ze raakte daarbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is na de aanrijding omgekeerd en weggereden.