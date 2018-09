Noord-Hollandse VVD-wethouder wil 'eikel' Thierry Aartsen er niet bij hebben

Diverse mensen vielen over de uitspraken die het Bredase gemeenteraadslid in het verleden op Twitter uitte. Rob Berkhout, VVD-wethouder in Wormerland (Noord-Holland), roept nu VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal en fractievoorzitter Klaas Dijkhoff op af te zien van de toetreding van Aartsen tot de Haagse fractie.