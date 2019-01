Nooit te oud voor een tatoeage

‘Friendswo­nin­gen’ in een kantoor als oplossing voor woningnood

15:00 BREDA - Om de woningnood voor met name starters tegen te gaan, kunnen leegstaande kantoren worden gebruikt. Ook biedt modulair bouwen, waarbij woonunits of -containers in een fabriek worden gebouwd een oplossing. Dat stellen studenten van de Breda University (BUAS) in onderzoeken die ze hebben gedaan in opdracht van het StadLab Breda.