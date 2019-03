Nooit Opgeven Altijd Gudelj: familie staat altijd op één

NAC moet in de eredivisie twee documentaires per jaar aan de betaalzender leveren; eerder verscheen een terugblik op het seizoen 2007/2008 onder leiding van Ernie Brandts, toen de club derde werd. Ditmaal is gekozen voor de familie Gudelj.

Vader Nebojša komt in 1997 bij NAC. Zijn zoon Nemanja is dan 6 jaar en als hij 9 is, gaat ook hij voor NAC voetballen. Zijn jongere broertje Dragiša volgt, zusje Vanja kiest voor het tennis. Nemanja voetbalt thans voor Sporting Portugal, Dragiša voor Vitória Guimarães en de 16-jarige Vanja breekt langzaam door tot het toptennis.

Mamamientjes

De kinderen werken allen hard en willen het beste in zichzelf naar boven halen. Steunen elkaar door en door. Zijn elkaars beste vrienden. Familie is het allerbelangrijkst; moeder Olivera valt op door haar betrokkenheid, haar zorg. Geeft haar kinderen zogenoemde ‘mamamientjes’, vitaminen met een moederlijke extra.

,,Ze was zo zorgzaam, dat viel ook buiten de camera’s op”, legt regisseuse Ariënne Dozeman uit. ,,Nemanja was het uitgangspunt. Je leest en bekijkt de persoon eerst. Hij zou soms arrogant overkomen begreep ik, maar dat is hij niet. Hij is wel erg zelfverzekerd en wil het beste voor hemzelf en voor zijn familie.”

Volledig scherm Nemanja Gudelj. © PICS UNITED

Familieband

Die familieband is de rode draad. De film is dan wel aan NAC gelieerd, maar de Bredase club speelt maar een beperkte rol. De carrière van Nebojša als speler en als trainer. De pijn die de familie voelde toen hij ontslagen werd. De tatoeage op Nemanja’s bovenbeen van zijn vader, die hij na een goal als ‘genoegdoening’ aan de camera’s toonde na dat ontslag. Het relletje toen Dragiša een AZ-shirt toonde in het Rat Verlegh Stadion na een goal van zijn broer tegen NAC; het komt allemaal aan bod waarbij eens te meer duidelijk is: de familie staat ten alle tijden op één.

,,Het is een heel eerlijk en mooi document geworden”, reageert Nemanja zaterdagmorgen in Breda. ,,Er zit zoveel in; mooie en minder mooie kanten, zoals de blessure van Dragi en het overlijden van mijn oom. Ik voel veel emoties na het zien.” Het gezin kijkt samen uit naar de docu. ,,We zijn ook nog volop met NAC bezig; dat geelzwarte bloed zit er bij ons allemaal in.”

De documentaire is zondagavond 31 maart op FOX Sports te zien. In de rubriek Hup NAC, woensdag in de krant, komen Nemanja en Dozeman uitvoerig aan het woord.