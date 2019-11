Nooit meer klem in Bredase bussluis, maar boete gegarandeerd

Bouw Turkse moskee in Breda: weer ligt de bal bij bestuurs­rech­ter

7:01 BREDA - Hoe moet het verder met de bouw van de Turkse moskee in wijk Hoge Vucht in Breda-Noord? Voor de tweede keer in een jaar tijd mag de bestuursrechter zich er over buigen. Een groepje bewoners vroeg gisteren wederom een voorlopige voorziening om de bouw tegen te houden.