De ergernis over de parkeerdruk is groot, zegt Bernard Ouwerkerk (72), oud-gemeentesecretaris en bewoner van Vredenbergh. Het complex met serviceresidentie en luxe appartementen, in totaal 225 flatwoningen, is tien jaar geleden opgeleverd. De huurders kunnen ondergronds parkeren. ,,Maar mantelzorgers, familie en vrienden van bewoners kunnen de auto niet kwijt. Doordeweeks is het een ramp'', zegt Ouwerkerk namens de huurders.

Oplossing gevraagd

De parkeerstrook loopt 's morgens al snel vol met wel 500 auto's. ,,We hebben de gemeente gevraagd er iets te doen, maar we lopen vast. Het parkeren wordt gedoogd, is gratis, dus iedereen maakt er gebruik van'', wijst hij op mensen die in de binnenstad moeten zijn en Avans Hogeschool dat naast Vredenbergh ligt. Vooral studenten mogen er graag parkeren. Een woordvoerster van Avans: ,,De parkeerstrook aan de Lovensdijkstraat is algemeen parkeerterrein, waar niet alleen studenten en medewerkers van Avans parkeren.'' Om te vervolgen: ,,Avans is voorstander van duurzaam reizen en stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. Voltijdstudenten hebben een ov-kaart waarmee ze gratis naar de hogeschool kunnen reizen.''

Motie

CDA'er Caspar Rutten, vorig jaar nog indiener van de motie 'Dat moet beter' om snel iets aan de situatie aan de Lovensdijkstraat te doen: ,,De motie is toen jammer genoeg niet aangenomen. Maar Vredenbergh heeft een groot parkeerprobleem. Dit is één van de dichtst bij het centrum gelegen locaties waar gratis geparkeerd kan worden. En dat merk je. Los het op door betaald parkeren, eventueel met een slagboom. Een eurootje erin of twee euro, dan betaalt een verharding zich terug. Dit kan zo niet blijven bestaan. In de zomer is het een zandvlakte, in de winter een natte bende. We nemen dit hoe dan ook mee in de volgende raadsperiode.''

Enquête

Een gemeentewoordvoerder: ,,Deze locatie is ons zeer wel bekend. Een groot gedeelte van de wijken in Breda kent geen gereguleerd parkeerregime. Gereguleerd parkeren zou hier een oplossing kunnen zijn. Als gemeente zijn we met de verschillende wijkraden en bewoners in gesprek om te kijken of dat een oplossing is.'' De parkeerstrook is in formele zin een strook bestemd voor 'groen en water', stelt hij. ,,Maar voorziet dus voorlopig in een behoefte. We bekijken samen met de wijk welke oplossingen er nodig zijn.'' In Zandberg-Oost is recent een notitie gemaakt over invoering van betaald parkeren, met de wijkmanager. Cruciaal daarin is dat dit in overleg met bewoners moet gebeuren en niet van bovenaf geregeld moet worden. Aandachtspunten zijn tijdstippen van betaald parkeren en het soepel omgaan van parkeervergunningen. Ook Zandberg-West en Sportpark, waar de Lovensdijkstraat onder valt, kunnen van de notitie profiteren. In de wijk Belcrum heeft de invoering van betaald parkeren tot op de dag van vandaag voor de nodige ophef gezorgd.