Noodkreet uit Breda: stop bezuiniging op armoedebestrijding

BREDA - Een twintigtal ‘sociale’ instellingen in Breda slaakt een noodkreet over de forse ombuiging de komende vier jaar op het sociaal domein, met onder meer ook een bezuiniging op de armoedebestrijding. Ze vrezen voor het welzijn van mensen aan de onderkant van de samenleving. De ‘groep’ is ook bang voor het omvallen van vrijwilligersorganisaties.

De noodbrief aan de politiek kan de begrotingsbehandeling komende donderdag extra onder druk zetten. De instellingen, verenigd in Marge in Beeld, schrijven bij monde van pastor Dorothé IJsseldijk van het Annahuis, diaconaal centrum: ,,Bezuinigingen zijn te verwachten op onder andere de uitkering, bijzondere bijstand, Bredapas en de sociale werkvoorziening. Wij begrijpen dat de gemeente nu meer uitgeeft dan verantwoord is. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Wij willen nadrukkelijk opkomen voor de mensen met een minimuminkomen. Door de opeenstapeling van bezuinigingen op regelingen komen juist mensen met lage sociaal economische status onder toenemende druk.”

Verdeling subsidie

Kritisch is de groep ook over de verdeling van subsidie aan de zogeheten thematafels: ‘Een ingewikkeld proces, waarbij niet altijd even duidelijk is wat de criteria zijn’. ,,Vrijwilligersorganisaties als de Voedselbank, Stichting Leergeld, Stichting Steungezin, Stichting Tientjes, Humanitas Regio Breda en theesalon de Struyck komen in de knel en worden bedreigd in hun voortbestaan.”

De ombuiging op het sociaal domein in de periode 2018-2022 bedraagt 41,4 miljoen euro (nog geen 5 procent van de totale uitgave), is volgens de coalitie van VVD, D66 en PvdA noodzakelijk vanwege minder inkomsten van het Rijk. In 2019 moeten de uitgaven met 10.4 miljoen euro terug. Het gaat om besparingen op de jeugdzorg (3.6 miljoen), zorg/wmo (2 miljoen), bijstand (1.6 miljoen), armoedebeleid (540.000 euro) en op de sociale werkvoorziening (2.4 miljoen). Wethouder Miriam Haagh (PvdA) zei afgelopen donderdagavond in een begrotingsdebat dat de maatregelen zo min mogelijk ten koste mogen gaan van mensen die zorg nodig hebben. ,,Wij zetten in op meer efficiëncy en minder bureaucratie.”

Harde deadline