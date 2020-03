Noodkreet sportclub MyHealth Breda: ‘Help ons, anders is het einde verhaal’

In een brief aan de raad slaakt mede-eigenaresse Nicole Wezel dan ook een noodkreet: de 1500 leden dreigen hun sportschool kwijt te raken. Ze herinnert de fracties er aan dat enkele maanden geleden de vlag nog in top ging: My Health werd winnaar van de Social Impact Award van de Business Club Breda. Kort daarvoor werd de sportschool bekroond met de ‘Gouden Sportkantine’ van Team Fit.

Het liefst vertrekt Wezel naar het oude pand van uitzendbureau Start aan het Nonnenveld. Maar dat lukt haar financieel niet alleen: ,,Een klein stukje subsidie zou helpen. Of steun in welke vorm dan ook. Anders is het voor ons einde verhaal.’’ Wezel beseft dat haar club commercieel is: ,,Maar als wij stoppen heeft een grote groep kwetsbare mensen een probleem. Die kunnen dan in het centrum nergens meer heen.’’