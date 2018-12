Noodkreet: scoutingclubs Breda dreigen om te vallen na subsidiestop

BREDA - De twaalf scoutingclubs in Breda bereiden een massaal protest voor nu ze geen subsidie meer krijgen van de gemeente. De pas opgerichte koepel Stichting Belangenbehartiging Scouting Breda trekt op donderdag 13 december met minstens 200 leden naar het stadhuis voor een burgersessie, om bij de politiek in te spreken.

De raadzaal zal vollopen, voorspelt Corné van der Hoeven die het woord voert namens de stichting. ,,We gaan er hoe dan ook in groten getale naartoe.” De scoutingclubs hebben zich sinds kort verenigd in een overkoepelende stichting om sterker te staan in hun noodkreet. Sinds de gemeente miljoenen aan subsidiegeld verdeeld aan zogeheten thematafels zit de scouting klem. Vanaf 2017 krijgt geen van de scoutingclubs in Breda nog een gemeentelijke bijdrage. ,,We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Eerst zitten we aan tafel bij de thematafel Opgroeien, dan worden we doorverwezen naar de wijktafels, dan weer terug naar de thematafel omdat we wijkoverstijgend zijn. We komen er niet meer uit.”

Opboksen

Van der Hoeven, zelf aangesloten bij scouting Thomas-More in Prinsenbeek, vervolgt: ,,We zitten aan tafel bij professionals van grote organisaties. Wij zijn vrijwilligers, we kunnen daar niet tegen opboksen.” De twaalf scoutingclubs hebben tegen de duizend leden in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Er zijn 350 vrijwilligers actief. Leden betalen gemiddeld 20 euro per kwartaal. Verhoging van de contributie? ,,We willen als scouting laagdrempelig zijn, voor iedereen bereikbaar. Een forse contributieverhoging past daar niet bij.”

Quote Er zijn een paar scouting­clubs die op omvallen staan, die kunnen het alleen niet meer rooien. Corné van der Hoeven, Stichting Belangenbehartiging Scouting Breda

Interen

Scouting Martinus Princenhage liet eerder al weten de aanschaf van tenten te moeten uitstellen en te vrezen voor het voortbestaan. ,,Er zijn een paar clubs die op omvallen staan. Die kunnen het alleen niet meer rooien. Andere clubs moeten interen op reserves. We hebben te maken met onderhoud van de materialen, van de tenten, het spelmateriaal. Maar ook van de behuizing. Sommige betalen huur. Gelukkig hebben wij een onderkomen in eigendom, we pachten de grond. Maar het dak begint nu slecht te worden, daar moet geld in.”