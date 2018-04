Noodkreet: geef jaarlijks ton voor humane opvang statusloze vluchtelingen in Breda

BREDA - Het Mondiaal Centrum Breda doet een dringend beroep op de formerende partijen jaarlijks 100.000 euro bij te dragen aan opvang van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning. Het centrum schrijft in een brief aan de formateur en de onderhandelaars dat geld hard nodig is voor humanitaire hulp. ,,De stad is mede verantwoordelijk.''

Het is een noodkreet die vlak voor de verkiezingen ook al te horen was. Het mondiaal centrum, gevestigd in een voormalig broederhuis in de Roland Holststraat in wijk Boeimeer, hield toen een informatieavond over opvang van vluchtelingen zonder verblijfspapieren. Vluchtelingenwerk, het Annahuis en STOB (Steunpunt Ongedocumenteerden Breda) onderstreepten het belang van steun, omdat vluchtelingen die of het land moeten verlaten of in beroep gaan tegen uitzetting in een isolement terechtkomen en alleen recht hebben op zorg.

Gevoelig

Vrijwel alle politieke partijen bleken gevoelig voor de roep om steun. De hulp nu is, zegt de nieuwe voorzitter van het mondiaal centrum Wilbert Willems (oud-wethouder van GroenLinks), uitermate karig. ,,Deze mensen vallen echt tussen wal en schip'', stelt hij. Eigenlijk moeten ze aankloppen bij Centraal Onthaal, het loket van de gemeente. Maar dat gebeurt volgens hem zelden.

Quote Deze mensen vallen echt tussen wal en schip. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Wilbert Willems, voorzitter mondiaal centrum

Willems: ,,Ze hebben weinig vertrouwen in de overheid en de procedure. Ze weten niet waar ze aan toe zijn en kloppen dan bij instanties in de stad.''

Het mondiaal centrum heeft twintig opvangplekken, er verblijven nu acht vluchtelingen. In 2017 klopten 75 vluchtelingen zonder status aan bij de hulpinstanties in de stad. Het centrum draait met bijdragen van particulieren en fondsen. Maar de buidel raakt op. Enkele jaren geleden was er nog Vluchtbed, opvang in drie appartementen in Geeren-Noord.

Vluchtbed kreeg subsidie van de gemeente maar werd opgeheven omdat een landelijke regeling in de maak was. Die regeling is er nog steeds niet. Willems vindt dat hangende een besluit van de regering, mogelijk met centrale opvanglocaties in het land, Breda meer moet doen.

Steun hard nodig

Willems: ,,Het is schamel wat de stad doet, zeker in vergelijking met andere steden.'' Eindhoven geeft jaarlijks 1.4 miljoen euro steun, Tilburg 1 miljoen en Amsterdam en Rotterdam 4 miljoen, schrijft het centrum.

,,Het zal nog zeker drie, vier jaar duren voordat er rijksbeleid is. Tot die tijd is steun hard nodig. Het centrum is ook een ontmoetings- en leerplaats voor statushouders. Het is een levendig centrum geworden, boordevol activiteiten, gedragen door vrijwilligers en particuliere en charitatieve giften. Dus zonder enige subsidie. Het zou de gemeente Breda sieren als ze haar gastvrijheid ook zou laten gelden voor de groep ongedocumenteerde vluchtelingen in onze stad. Met een bijdrage van 100.000 euro per jaar, vanaf 2018, kunnen wij de huisvesting (bed-bad-brood) en begeleiding naar een meer duurzame oplossing van maximaal twintig personen in stand houden. Uiteraard tot er een sluitende landelijke regeling is.''

Medeburgers