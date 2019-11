Noodkreet dorpsraad Bavel voor veilige toegangsweg de Roosberg

BAVEL - De dorpsraad Bavel doet een beroep op de politiek in Breda om bij de begrotingsbehandeling komende donderdag toch geld vrij te maken voor een nieuwe ontsluiting van sportpark de Roosberg. Voorzitter Toine van Es schrijft namens gebruikers van het park teleurgesteld te zijn dat een ingreep uitblijft. De veiligheid is volgens hem in geding

De Roosberg biedt onderdak aan een manege, de voetbalvereniging en tennisclub en de bso en een duivenvereniging. Leden en bezoekers moeten gebruik maken van een smalle, onveilige en doodlopende toegangsweg. En er is gebrek aan parkeerruimte.

In 2017 lieten de gebruikers zich al horen tijdens een burgersessie op het stadhuis. Het probleem werd toen breed erkend; wethouder Boaz Adank (VVD) gaf opdracht tot een onderzoek. Een extra weg leek de beste oplossing. Sindsdien bleef het stil.

Ontwerp

In september vroeg de dorpsraad opnieuw aandacht voor de zaak. Er bleek toen een ontwerp te zijn gemaakt met een extra ontsluitingsroute en extra parkeerplaatsen. Maar burgemeester en wethouders lieten even later weten dat er geen geld beschikbaar komt. Als reden werd onder meer aangevoerd dat in 2018 Outdoor Brabant was afgehaakt om gebruik te maken van het park. Dat zou geld in het laatje hebben gebracht, ook voor een nieuwe ontsluiting. Die middelen vielen nu weg. ‘We moeten nu gaan kijken of en hoe het plan mogelijk gemaakt kan worden’, meldde het college.

Teleurstelling

Dorpsraadvoorzitter Van Es: ,,Begin november hebben de gebruikers overleg gevoerd over de ontstane situatie. Het zal u duidelijk zijn dat de teleurstelling groot is. Waarom zijn wij niet eerder geïnformeerd over het besluit, dan hadden we alternatieven kunnen bedenken. Hoe kan het dat in een tijdsbestek van nog geen twee jaar de kosten zijn opgelopen van 360.000 naar 500.000 euro? Als de kosten zo blijven stijgen is er des te meer aanleiding voor snelle realisatie.”

Onverantwoord