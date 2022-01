Non-food op weekmarkt: ‘Wat ben ik blij dat ik hier aan het werk kan zijn, heerlijk!’

BREDA - Even had hij in de put gezeten. Het was 18 december. Nederland ging in lockdown. ,,Daar gaan we weer", dacht Mario Schuermans. Tot: ,,Tot ik een appje kreeg. Deze keer gold de lockdown niet voor de non-food op de markt.”