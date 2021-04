Nog weinig enthousiasme Bredase horeca voor tijdelijke afhaalpunten in parken

Belg (21) aangehou­den na overval met vuurwapen in Rijsbergen, slachtof­fer gewond

1 april RIJSBERGEN/BREDA - Op de A16 is woensdagavond een 21-jarige man aangehouden op verdenking van de overval en mishandeling in Rijsbergen eerder die dag. Op een bedrijventerrein in dat dorp werd rond 13.00 uur een man onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van een geldbedrag. Bij een worsteling ging dat vuurwapen ook af.