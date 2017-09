Nog vier leerlingen geschorst na matpartij in Breda

De scholieren zijn 14 en 15 jaar oud en waren te zien op het filmpje dat van de matpartij werd gemaakt. Daarbij werd een 13-jarige jongen van het Newmancollege door een grote groep jongeren, waaronder leerlingen van het Scala, in elkaar geslagen.

Toch is het feit dat de scholieren op de beelden herkend zijn, niet de directe reden om hen te schorsen, zegt directeur Kees van Steen van Scala. ,,We merkten dat ze op school machogedrag vertoonden. Haantjesgedrag, zo van 'kijk eens wat wij hebben gedaan.' Dat kan natuurlijk niet, temeer niet omdat andere leerlingen zich door hun gedrag niet langer meer veilig voelden op school. Toen hebben we ingegrepen en het viertal naar huis gestuurd.'

Gesprek met ouders

Hoe lang de scholieren geschorst blijven, is onduidelijk. Volgens de onderwijsinspectie mag die maximaal vijf dagen duren. De school had dinsdagmiddag een gesprek met de leerlingen en hun ouders. Onduidelijk is wat daar uit is gekomen. Volgens de schooldirecteur zullen de jongeren op z'n minst beterschap moeten beloven voordat ze weer op school welkom zijn.