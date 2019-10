Nog nooit werden Bredase kinderen zo weinig ingeënt als nu

Breda viert overwin­ning in strijd tegen woningnood

14:00 BREDA - Het heeft net iets meer dan drie jaar geduurd, maar wethouder Daan Quaars (Wonen, VVD) incasseert zijn eerste overwinning op de woningnood. In de periode van 16 juni 2016 tot 1 juli 2019 is in Breda namelijk de bouw gestart van 1318 betaalbare huurwoningen.