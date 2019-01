Nóg meer gft ophalen tijdens hitte in Breda zit er niet in

BREDA - De gemeenteraad kan hoog of laag springen, het groente-, fruit- entuinafaval van Bredase huishoudens wordt alleen maar in mei, juni en juli wekelijks opgehaald. Zelfs wanneer het in andere maanden extreem warm wordt, is het voor Afvalservice niet te doen om het ophaalschema aan te passen.

,,We kunnen onze medewerkers ’s morgens niet bellen met de mededeling: ‘We gaan vandaag extra gft-ritten rijden’. Zoiets vraagt te veel van het systeem’’, zei wethouder Daan Quaars gisteren tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Die sprak over een aantal aanpassingen aan het Bredase afvalophaalregime. Een van de voorstellen is dat de gft-kliko’s in tijden van extreme warmte elke week worden geleegd. Normaal gebeurd dat een keer in de twee weken.

Daar is de raad unaniem voor te vinden. Toch vroegen sommige fracties zich af waarom Quaars zich beperkt tot mei, juni en juli. ,,Want stel dat het KNMI in augustus zegt: ‘Er komt een hittegolf aan’. Wat doen we dan?” vroeg SP-burgerraadslid Michel Verschuren zich af.

Wethouder Quaars bleef bij zijn standpunt: ,,We kunnen niet alles binnen twee dagen aanpassen. We moeten nu kiezen voor voor de periode dat we extra ritten gaan rijden.’’

Hij zag ook niets in het voorstel om in de winter minder gft op te halen, zodat het financieel mogelijk wordt om in de zomer vaker uit te kunnen rukken. ,,We kiezen er voor om het serviceniveau te houden op het huidige peil. We gaan in de winter dan ook niet minder rijden’’, aldus Quaars.