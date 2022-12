Nog meer camera’s in Hoge Vucht: ‘Losgeslagen groep jongeren zie je overal in de wijk’

INTERVIEW Ger Couvreur, de biechtva­der van de binnenstad, is met pensioen: ‘Maar ik ga wel optreden met carnaval’

BREDA - ,,Zal ik mijn aansteker er anders even bijhouden?”, lacht Ger Couvreur als de fotograaf zegt dat het nogal donker is in het café. De bekendste kroegbaas van Breda mag dan met pensioen zijn, grappen blijft hij maken. Een interview over zijn loopbaan als kastelein, kioskhouder én zanger.

