Nog lang niet alle West-Brabantse bedden voor Oekraïense vluchtelingen bezet

Hoewel er dus nog ruimte is, neemt het aantal vluchtelingen dat onderdak vindt op een van de vele locaties in de regio, de laatste dagen flink toe, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio. ,,Dat heeft te maken met de landelijke spreiding van vluchtelingen. Dat gebeurt via een centraal punt waar regio's aangeven hoe het met de bezettingsgraad is. Van daaruit vindt de spreiding plaats.”