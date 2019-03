Nog honderden Bredase ouderen kunnen gratis meedoen aan sensoren-project

Breda is een jaar geleden samen met zorgverzekeraar CZ met het project gestart. Het systeem houdt in dat er een aantal sensoren in de woning van een oudere wordt geplaatst die bewegingen registreren. Op die manier kunnen mantelzorgers of professionele hulpverleners de ouderen beter in de gaten houden.

Zes keer naar toilet

“Stel iemand gaat normaal gesproken zo'n zes keer per dag naar het toilet, maar opeens gebeurt dat niet of veel minder, dan kan dat een teken zijn dat iets aan de hand is. Een sensor registreert die afwijking en geeft het door aan de mantelzorger,” zegt een woordvoerster van de gemeente Breda.

Overigens bepalen de ouderen zelf wie via de sensoren een kijkje in hun leven krijgt en waar de sensoren worden geplaatst. ‘Vrijheid, zelfstandigheid én privacy blijven gewaarborgd. Sensoren zijn namelijk geen camera’s', stelt Sensara zelf.

Tablet of smartphone

Het seintje dat mantelzorgers krijgen, gaat via een app en komt binnen via een tablet of smartphone. De software van het systeem is ‘zelflerend’, dat betekent dat het zich steeds zelf bijstelt. Hierdoor neemt ook het aantal valse alarmen flink af.

Sinds vorig jaar maken zo'n honderd mensen in Breda gratis gebruik van het systeem, waar de gemeente en CZ samen 250.000 euro voor beschikbaar hebben gesteld. Het project voor gratis deelname loopt nog tot eind dit jaar en er is nog budget voor enkele honderden extra deelnemers. Uiteindelijk moeten mensen wel zelf gaan betalen als ze met Sensara door willen gaan. Dan kost het 16 euro per maand.