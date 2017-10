Nog geen 'verdachte' bouwconstructies Breda

Dat zegt een woordvoerster van de gemeente naar aanleiding van de onderzoeken die overal in het land volgen naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport op 27 mei van dit jaar. De gemeente Breda is nu bezig met de inventarisatie van particuliere panden waarvan de constructie overeenkomt met die van de parkeergarage in Eindhoven. Mocht daar wat uitkomen dan neemt Breda eerst contact op met de eigenaren, zo laat de woordvoerster weten.

Roosendaal

De gemeente Roosendaal telt twee verdachte gebouwen, maar wil niet zeggen om welke gebouwen het gaat. "Op dit moment maken wij niet bekend om welke gebouwen het gaat. We willen onnodige onrust voorkomen. Het bewuste systeem bestaat echter al meer dan dertig jaar en wordt veelvuldig toegepast. Het is dan ook te kort door de bocht om te veronderstellen dat sprake is van een onveilige constructiemethode. Er is gestart met een visuele inspectie en een onderliggend dossieronderzoek. Op basis hiervan wordt er bepaald wat voor verdere stappen worden ondernomen", aldus woordvoerder Jeroen Steenmeijer.

Onderzoek

Onderzoek van TNO en adviesbureau Hageman wees onlangs uit dat bouwfouten in combinatie met het warme weer tot het instorten van de Eindhovense parkeergarage in aanbouw hebben geleid. De conclusie was ook dat veel meer gebouwen in Nederland gebouwd moeten zijn met dezelfde ondeugdelijke betonvloeren.

De onderzoekers beseften dat dezelfde fout in veel andere gebouwen zou kunnen zitten, zegt hoogleraar betonconstructies Simon Wijte, die aan het onderzoek meewerkte. Demissionair minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) riep alle gemeenten op na te gaan welke gebouwen dezelfde constructie hebben. In Hoeven is de brede school Het Kansenrijk uit voorzorg gesloten vanwege een mogelijk instortingsgevaar. Tot op heden is het daar in West-Brabant bij gebleven, maar in veel gemeenten lopen er nog onderzoeken.