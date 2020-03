Nog geen spoor overvallers juwelier Terheijden

Naast drie medewerkers van de juwelierszaak waren er geen anderen in de winkel. Er vielen geen gewonden. De slachtoffers bleven geschrokken, maar ongedeerd achter. Ze wilden dit weekend nog niks kwijt over de overval. De politie startte direct een groot buurtonderzoek in de omgeving van de Raadhuisstraat. Of dat, behalve de tip dat de daders vermoedelijk in een zwarte auto zijn gestapt, nog meer heeft opgeleverd, is onduidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang’’, was zondag alles wat de politiewoordvoerster er over kwijt wilde.