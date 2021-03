Nog geen run op hotelkamers voor Pasen en meivakantie: ‘Mensen wachten af wat voor weer het wordt’

Automobi­lis­te (25) aangehou­den in Breda nadat ze onder invloed in heg belandt

28 maart BREDA - Een 25-jarige automobiliste is zondagochtend rond 07.00 uur in een heg bij een droge sloot beland aan de Doctor Batenburglaan in Breda. Vermoedelijk was er alcohol en/of drugs in het spel. Ze is aangehouden.