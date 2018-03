Nog geen duidelijkheid voor Bredaas filiaal van SuperTrash

BREDA - Het is nog niet duidelijk of de SuperTrash-winkel in de Veemarktstraat in Breda open blijft. Daar praat onderneemster Olcay Gulsen vandaag met de directie van het modebedrijf over.

Gulsen vertelde dinsdag in RTL Boulevard dat het faillissement van SuperTrash is aangevraagd. De 150 personeelsleden hoorden dat eerder die dag. Binnen het filiaal in de Veemarktstraat wordt met gemengde gevoelens gereageerd op het nieuws. ,,Het is jammer. We zagen wel iets aankomen, maar dit hadden we niet verwacht. Toch blijven we positief”, vertelt een van de verkoopsters op de ‘day after’. Het Bredase filiaal opende in december 2016 de deuren.

De uit Waalwijk afkomstige onderneemster praat vandaag met de directie van het modebedrijf. Er wordt gekeken of een eventuele overname binnen de mogelijkheden valt. Daarna krijgen de medewerkers te horen of en welke filialen openblijven.

Gulsen nam in 2009 het bedrijf over. Jarenlang ging het goed. Zelfs zo goed dat beroemdheden als Lady Gaga kleren kochten bij SuperTrash. Maar sinds drie jaar gaat het minder. De afgelopen tijd zijn meerdere winkels gesloten, zoals in Amsterdam en Haarlem.

Stoppen als CEO

Vier weken geleden besloot de Waalwijkse om het stokje over te dragen en zelf een minderheidsaandeel in de onderneming te behouden. Naar eigen zeggen had ze niet verwacht dat het faillissement zo snel een feit zou zijn. Ze werd dinsdagochtend uit bed gebeld door het management. ,,Of ik als aandeelhouder even mijn handtekening wilde zetten onder het besluit.''