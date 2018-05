Nog geen besluit over Challenger tennistoernooi in Breda

Het is nog niet duidelijk of Breda volgend jaar een zogeheten Challenger tennistoernooi krijgt. Tennisvereniging Markant dat in beeld is om als gastheer van het toernooi te fungeren, heeft nog geen besluit genomen.

Het internationale toernooi met tennisspelers die op de wereldranglijst een positie ergens tussen de 200 en 400 hebben, is de opvolger van Breda Future. Dat toernooi werd tien jaar lang op de banen van BLTV gehouden, de Bredasche Lawn en Tennis Vereniging in Ruitersbos. Maar de accommodatie daar werd te klein voor het toernooi dat de laatste keer in ruim een week tijd 7.500 bezoekers trok.

Leden

De organisatie van Breda Future liet daarop haar oog vallen op Markant, met 1.400 leden de grootste tennisvereniging in Breda. Met het bestuur van de vereniging werden gesprekken aangeknoopt. Recent gaf dat bestuur de leden in een vergadering de gelegenheid hun mening te geven over de plannen voor 2019.

Kritische vragen

Daar werden kritische vragen gesteld over de plannen. Onder andere of de plannen niet te hoog gegrepen zijn en of Markant financiële risico’s loopt door als gastheer op te treden. Volgens het bestuur is dat laatste niet het geval.

Najaar

In het najaar wordt duidelijk of het Challenger toernooi bij Markant doorgaat. Het bestuur van de club wil tegen die tijd onder andere van de organisatie de garantie hebben dat er een hoofdsponsor is en dat de leden gedurende het toernooi kunnen blijven spelen en trainen. Eventueel bij een andere tennisvereniging.