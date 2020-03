Nog geen aanhoudingen voor reeks autobranden in Bredase wijk Princenhage

BREDA - Er is nog niemand aangehouden voor de reeks autobranden in de wijk Princenhage in Breda. Dat meldt een wijkagent woensdagochtend. In de Bredase wijk gingen zondag vroeg in morgen zes auto's in vlammen op. Een zevende voertuig raakte beschadigd.

,,Helaas zijn het niet de eerste autobranden in onze wijk. De politie doet onderzoek naar de brandstichter(s), maar helaas heeft dit onderzoek nog niet geleid tot de aanhouding van een of meerdere verdachten”, aldus de politiemedewerker. Hij vraagt mensen met camerabeelden of getuigen zich te melden.

Er waren zondag branden in de Biehoeve, de Balk en de Nestelmakerstraat. ,,De brandweer had zijn handen vol”, aldus de politie. Die deed nog diezelfde nacht onderzoek en ging direct uit van brandstichting. In de buurt zat de schrik er goed in. ,,Dit is toch geen kwajongensstreek meer. Wie dóet zoiets?”, vroeg een bewoonster zich af.

Ook vijf autobranden in ruim uur in februari

Begin februari speelde zich in Breda al iets soortgelijks af. In ruim een uur tijd gingen auto's in de in de Fellenoordstraat, Sandenbrugstraat, Bernhardsingel, Oranjeboomstraat en Amundsenweg in vlammen op. Ook bij kinderdagverblijf Devi Kids Sonsbeeck werd die nacht brand gesticht. Een 20-jarige man uit Breda werd een week later opgepakt.