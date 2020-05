Nog geen aanhoudingen voor opslag van spullen voor drugslab in Zundertse woonwijk

Man met meerdere gestolen paspoorten, ID-kaar­ten en pasjes in rugzak aangehou­den in Breda

11:27 BREDA - Een 38-jarige man zonder woon- of verblijfplaats is zaterdagochtend aangehouden. Hij had meerdere gestolen paspoorten, ID-bewijzen en andere pasjes in zijn rugzak. Dat ontdekte de politie bij een identiteitscontrole.