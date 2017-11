Nog geen aangifte voor veelbesproken burgeraanhouding Tuinzigt

,,Er is in de media wel over gesproken, maar bij ons is niet bekend dat er aangifte is gedaan", zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM). ,,Als er geen aangifte is, betekent dat dat er door ons geen onderzoek is gedaan", zegt zij.

J.B. zou 13 september een 31-jarige vrouw hebben neergestoken. Hij was net weer op vrije voeten, nadat hij had vastgezeten voor meerdere verkrachtingen. Hij stond onder streng toezicht van reclassering.

Na zijn actie was hij een halve dag spoorloos. De buurt wist hem op te sporen, in te rekenen en droeg hem over aan de politie.

Volgens de advocaat van de verdachte, Romando Neijndorff, werd J.B. mishandeld. Hij stelde dat zijn cliënt een trap tegen zijn hoofd kreeg, terwijl hij bloedend op de grond lag. ,,Dat er nog geen aangifte is gedaan ligt voornamelijk aan een bewijstechnisch probleem", zegt de raadsman. ,,Er zijn filmpjes, maar mensen zijn niet herkenbaar in beeld. We zijn nog aan het bedenken hoe we dit gaan doorzetten, maar mogelijk zet de cliënt zijn aangifte niet door", aldus Neijndorff. ,,Hij denkt er nog over na."