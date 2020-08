Nog even wat opruimen en Zundert heeft opnieuw een tweedehands winkel voor een goed doel

ZUNDERT - ,,Kijk", pakt Marie-Louise van Aert een christusbeeldje van een plank. ,,Zijn hoofd is er af geweest. Het is gelijmd.” Jammer, vindt Basja van Berkel: ,,Kunnen we niks mee. Weggooien maar.”

Samen met Jacques van Tichelt staan de twee in de voormalige winkel van Terre des Hommes in de Zundertse Veldstraat. Een zaak vol tweedehands spullen die tot maart nog prima liep.

Coronavirus

Maar toen sloeg het coronavirus toe. Met relatief veel vrijwilligers op leeftijd durfde het bestuur het niet goed aan de winkel te (her)openen. Te kwetsbaar, te weinig ruimte tussen kasten, rekken en planken. Beslist werd te stoppen.

,,Ja, tot wij op het idee kwamen er een nieuwe tweedehands zaak in te vestigen", zegt Van Tichelt. ,,Opnieuw met als doel geld op te halen voor het goede doel. Voor Malawi dit keer."

Café Malawi

Die keuze komt niet uit de lucht vallen. Integendeel. Wie in Zundert herinnert zich niet Café Malawi dat eind 2019 was ingericht in een winkelpand in de Molenstraat? Van Aert en Van Tichelt vertellen. Hoe toen van alle kanten spullen werden aangedragen. Kunst, kleding, planten van plaatselijke kwekers. Met uiteindelijk een slotmanifestatie waar bleek dat de Zundertenaren samen bijna 40.000 euro hadden opgehaald.

Die opbrengst was voor de Afriana Foundation. De stichting die de projecten ondersteunt van de in Zundert opgegroeide Nicole van Elteren. Zij runt in Nkhoma in Malawi een kindertehuis, verstrekt aan zuigelingen in de omgeving melk en helpt met tal van projecten inwoners in de regio.

Vast verkooppunt

Na Café Malawi bleef er een wens om de Afriana Foundation breder te blijven ondersteunen, zegt Van Tichelt. Van Aert (bestuurslid van de Foundation): ,,En wij hadden behoefte aan een vast verkooppunt.”

Quote Voor we kunnen openen, moeten we nog veel opruimen en weggooien Jacques van Tichelt , voorzitter stichting Malawi-shop

De Foundation zamelt al tweedehands spullen in. Verkoopt die, naast nieuwe producten, nu op (rommel)markten. ,,Maar vanwege de coronacrisis waren er de laatste maanden nauwelijks nog zulke markten.” Verkoop was moeilijk, inkomsten bleven uit.

Inboedel en vrijwilligers

Toen duidelijk werd dat de winkel van Terre des Hommes niet meer opende, was al snel één en één twee. ,,We besloten de zaak over te nemen.” Inclusief inboedel. En een deel van de vrijwilligers. Zoals Basja van Berkel. ,,Een aantal van ons vond het namelijk superjammer dat Terre des Hommes stopte. Ik ook. Ik ben blij dat ik weer aan de slag kan.”

Zo, zegt Van Aert: ,,Snijdt het mes hier van veel kanten.” Zundertenaren hebben een plek waar ze (tweedehands) spullen kunnen brengen en kopen. Hergebruik is duurzaam. En de opbrengst is voor een goed doel.

Voor de Malawi-shop opent: ,,Moeten we nog wel veel doen", lachen de drie. En kijken om zich heen. Winkel en magazijn zijn volgestouwd met spullen. ,,We moeten ruimte maken, spullen sorteren, weggooien en alles herinrichten.” Een paar weekjes, dan is het zover. Dan is Zundert een Malawi-shop rijker.