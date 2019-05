Nog even stofhappen in buitenbad Wolfslaar in Breda-Zuid

BREDA - Het is nog even stofhappen voor de zwemliefhebbers in buitenbad Wolfslaar in Breda-Zuid. Maar over een paar weken moet het bad klaar zijn, belooft Dennis Keijzers van exploitant Optisport. Het zwembad is 1 mei geopend en de eerste diehards staan om 07.00 uur al te trappelen. ,,We hebben vanmorgen al zo'n honderd zwemmers gehad, onze vaste zwemmers.”

Het koude begin van mei is geen probleem, zegt Keijzers. ,,De baden zijn verwarmd, het water is nu zo’n twintig graden.” Juist met deze lage buitentemperatuur is het volgens hem lekker zwemmen. Maar het is nog wel door de werkzaamheden heen kijken, het is wat minder comfortabel. En niet alle zwemmers zijn daar even gelukkig mee. Loopt het werk uit? Nee, zegt Keijzers. ,,Het gaat allemaal volgens planning, wie wil zwemmen kan terecht. Een paar plekken zijn nog afgezet, maar alles is begaanbaar.”

Volgens planning

Hoe lang duurt het werk nog? ,,Het gaat om afrondende werkzaamheden. De grindtegels rond het grote bad worden vervangen door betontegels, die zijn fijner voor de voeten. Over twee, drie weken moet het werk klaar zijn.” Verder is de betegeling bij de kleedaccommodaties vervangen, is de duikplank geschilderd en is er nieuwe beplanting ingezet, met nieuwe boompjes, en is de ligweide ingezaaid. ,,Het is allemaal een stuk strakker gemaakt.” Met ook een paar nieuwe speeltoestellen.