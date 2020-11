Nog even snel een filmpje pakken: ‘Gelukkig ben ik afgelopen weekend nog drie keer geweest’

Makelaar Bouverijen: ‘De run op nieuwbouw is nog steeds bizar groot’

2 november TETERINGEN - Makelaar Bart Kimenai (41) is in zijn element in Bouverijen. De nieuwe wijk in Teteringen grijpt om zich heen en Kimenai, die zeven jaar geleden de eerste woningen mocht verkopen, kan alleen maar glunderen. ,,De run op de nieuwbouw is nog steeds bizar groot.”