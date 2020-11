Nog even en HC Baarle heeft eindelijk een eigen kunstgrasveld

BAARLE-NASSAU - ,,Het heeft wat voeten in aarde gehad”, bevestigt de Baarlese wethouder Nico Sommen, terwijl hij tuurt over de zanderige vlakte aan de Sportlaan. Op deze plek verrijzen over ruim drie maanden een kunstgrasveld voor HC Baarle en één voor voetbalclub Gloria UC.

Met deze gemeentelijke investering van bijna 1 miljoen euro zijn beide verenigingen dolblij. Vooral de in 2016 opgerichte hockeyclub, die zich tot nu toe moest behelpen. Trainen op tennisbanen, spelen in Tilburg.

Vijf jaar

Bijna vijf jaar en diverse andere opties – onder meer onderdak bij de lokale tennisclub - duurde het eer de clubs eruit waren en de gemeenteraad een klap kon geven op het voorstel om HC Baarle onder te brengen bij Gloria UC. Eindelijk krijgt de hockeyclub een eigen veld. En zal het kantine en kleedkamers delen met Gloria UC. Broederlijk naast en door elkaar.

Quote Alles loopt straks gezellig door elkaar, we zijn toch allemaal Baarlese mensen? Christ Goos, Gloria UC

Je zou kunnen vermoeden dat er in de kantine naar goed Baarles gebruik een grens getrokken wordt, maar dat is niet zo, verzekert Chris Goos van Gloria. ,,Alles loopt straks gezellig door elkaar, we zijn toch allemaal Baarlese mensen?”

Gloria UC telt meer dan 600 leden, HC Baarle ruim 100. Beide verenigingen blijven vooralsnog apart bestaan, onder de eigen naam en met een eigen bestuur. Daarnaast is het de bedoeling dat er een overkoepelend bestuur komt, dat waakt over gemeenschappelijke aangelegenheden.

Laagpolig

Aannemer Antea is deze week begonnen met de voorbereidingen. De kunstgrasvelden komen naast elkaar te liggen en verschillen in samenstelling. ,,Een kunstgrasveld voor voetbal is hoogpoliger. Hockey vraagt vanwege het kleinere balletje een laagpolige mat”, legt Johan Bertens uit, de voorzitter van HC Baarle.

Veilig

De velden worden van verantwoord materiaal vervaardigd. De infill - het materiaal dat tussen de kunstgrasvezels wordt gestrooid - van het hockeyveld bestaat alleen uit zand, bij het voetbalveld gaat het om TPE-korrels. Dit is een volledig veilige kunststof, verzekert de gemeente.

Streefdatum van de oplevering van de velden is eind februari. De aannemer houdt een slag om de arm. ,,Meestal leggen we deze velden in de zomermaanden aan, dan duurt het een week of zeven. Nu zijn we afhankelijk van het weer. Regen en kou zouden voor vertraging kunnen zorgen.”

Volledig scherm Ook de oude lichtmasten zijn verwijderd. Deze worden vervangen door ledverlichting. © Pix4Profs/ Ramon Mangold