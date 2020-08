Nog even, dan ademt Breda weer BredaPhoto

BREDA - Volop bedrijvigheid in de Grote Kerk. Als nieuwe locatie van BredaPhoto wordt er gewerkt aan de opbouw van de exposities. Woensdag 9 september is het zover. Dan trapt het tweejaarlijkse foto-evenement af.

Het is anders dit keer. Als gevolg van de coronacrisis, heeft BredaPhoto aanpassingen moeten doen. Op een expositie in skatehal Pier 15 na, geen tentoonstellingen in de Belcrum dit keer. BredaPhoto is compacter, speelt zich vooral in het centrum af.

KPN-gebouw

Daar is ook het oude KPN-gebouw aan de Oude Vest nieuw als locatie. Net als de 3secondgallery. Verder is alles als vanouds. Met foto's (en video-installaties) in het Chassépark, in het Stedelijk Museum, Club Solo en de StadsGalerij.

Er is werk te zien van zo'n 55 (inter)nationale fotografen. Soms is, omwille van de ruimte, een serie iets kleiner gemaakt. ,,Maar gelukkig hebben we aan inhoud en kwaliteit niet hoeven inboeten:, zegt directeur Fleur van Muiswinkel van BredaPhoto.

Belgen

Volledig scherm © ron magielse / pix4profs De kaartverkoop is inmiddels begonnen. ,,Die loopt goed.” Al worden er minder bezoekers verwacht dan bij voorgaande edities. Dat is logisch. Denk alleen al aan al die Belgen die gewoonlijk op BredaPhoto afkomen, maar voor wie het reizen nu tijdelijk is ingeperkt.

Aan de veiligheid is volop gedacht. Binnen gelden de museumrichtlijnen, met eenrichtingsverkeer en een bezoekerslimiet. Voor het Stedelijk Museum zijn tijdsloten ingesteld. Verder: ,,Hebben onze mensen continu contact met elkaar. Dreigt het ergens te druk te worden, dan kan bezoekers geadviseerd worden even ergens heen te gaan waar het dan wat rustiger is.” In het Chassépark kan iedereen vrij ronddolen.

De opening is vooral online te volgen. Net als ook interviews en masterclasses digitaal zijn. Alles is wat anders, maar: ,,Niet minder. Het belooft een prachtig festival te worden.” BredaPhoto duurt tot en met 25 oktober.