Nog eens 102 nieuwe woningen in Zundertse nieuwbouwwijk De Tuinderij

ZUNDERT - Terwijl de bouw van fase 1 van De Tuinderij in Zundert in volle gang is, heeft het Zundertse college het licht op groen gezet voor fase 2. Dat plan bestaat uit de komst van nog eens 102 nieuwe woningen in de kern Zundert.

Met de bouw van nieuwbouwwijk De Tuinderij is al in 2018 begonnen. In totaal komen er een kleine 200 woningen achter Zundert en Klein-Zundert. Woningen waar, zo merken ze bij ontwikkelaar Maas-Jacobs, behoorlijk wat behoefte aan is.

Verhuisdozen

De eerste fase, die in totaal uit 83 woningen bestaat, is inmiddels stijf uitverkocht. Net als fase 2 bestaat fase 1 uit de meest uiteenlopende woningtypes. Van rijtjes tot vrije kavels. De bewoners van de eerste 57 woningen van die fase kunnen naar verwachting deze zomer de verhuisdozen al pakken. De rest van fase 1 is vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2021 klaar.

Als het aan Maas-Jacobs ligt wordt op dat moment in één moeite door begonnen met de bouw van fase 2. Het Zundertse college heeft in elk geval al besloten om het benodigde ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Binnen enkele maanden is die procedure afgerond en zijn er ambtelijk geen hobbels meer om met de bouw te beginnen.

Groen en water

Maas-Jacobs wil eind maart, begin april de verkoop opstarten van de eerste 59 woningen van fase 2. In een later stadium worden de overige woningen te koop aangeboden.

Naast koop-, bestaat fase 2 ook uit twintig sociale huurwoningen. ,,Daarmee worden de recent gemaakte afspraken met wooncorporatie Thuisvester direct uitgevoerd”, aldus wethouder Partrick Kok in een persbericht. Het wordt een mooie wijk, denkt hij: ,,In het plan gaat veel aandacht uit naar groen en water. Dat draagt in hoge mate bij aan het landelijk karakter van deze nieuwe wijk.”

Volledig scherm Ontwerpbestemmingsplan Fase 2 De Tuinderij in Zundert © @Gemeente Zundert