Nog eenmaal showen de buurtschappen hun creaties

In de lagere regionen bevond zich De Lent met hun Two Faces. De twee gezichten van Japan, met enerzijds het gestreste stadse leven en aan de andere kant de rustieke natuur. Een waterval stroomt, de rijzende zon prominent in het centrum.



,,De concurrentie was enorm dit jaar. We verwachtten bij de laatste vijf te eindigen en werden vijftiende, dus in dat opzicht zijn we eerste geworden", glimlacht bestuurslid Lonneke Matthijssen. Die waterval was een eyecatcher, maar deze ging niet helemaal goed. ,,Zondagochtend dreigde het echt niet te werken, maar we konden het repareren. Onderweg moesten we een van de watervatten helaas afstoten door het gewicht, waardoor het nog maar deels werkte."