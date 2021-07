Nog één keer uit je dak op ouderwetse Stokperdjehits

Ralph is Ralph den Ridder. Jarenlang was hij leider bij ‘t Stokperdje in Zundert. Een jeugdcentrum dat in de wijde omtrek bekend was vanwege de kinderdisco’s. Vanaf de jaren zeventig tot medio jaren negentig floepte eens in de twee weken de discoverlichting aan en gingen honderden kindervoetjes van de vloer.