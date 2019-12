Nóg een grote jeu de boules-hal in Breda

Park Zuiderhout in Teteringen: ‘Niemand is hier een nummer’

9:00 BREDA - ,,We maken geen onderscheid bij de voordeur. Kijken niet eerst naar de zorgbehoefte, of iemand bijvoorbeeld dementerend is of niet. We kijken naar de mens. We denken niet in afdelingen. In principe woont iedereen door elkaar heen. Wel altijd de veiligheid waarborgen, maar geen stempel drukken”, zegt zorgmanager Lianne Schepens (59) van Park Zuiderhout in Teteringen. ,,We zijn daar best bijzonder in.”