COLUMNAls we in 2019 nou eens een geenharigendag in Breda houden? Zo'n No Hair Day wordt vast heel gezellig, want ik ken genoeg kale of kaalgeschoren mensen die graag een glas bier drinken. En als ze dat laatste maar genoeg doen, willen ze vast ook allemaal samen op de foto in het Valkenberg.

Er zijn beduidend meer kalende mensen dan roodharigen. Dus we kunnen de Redhead Days - die dit weekend weer gehouden worden in Breda - best missen. Al twee jaar dreigt directeur Bart Rouwenhorst met het vertrek van het evenement omdat de gemeente volgens hem te weinig subsidie geeft.

Vorig jaar werd de subsidie verhoogd van 10.000 naar 13.000 euro. Dat was kennelijk niet genoeg, want direct na het festival zei Rouwenhorst toen dat er in 2018 géén roodharigendag zou zijn en dat hij voor 2019 op zoek ging naar een andere stad.

En opeens was daar toch weer de aankondiging dat de Redhead Days ook in 2018 terug zouden keren in Breda, want er is een sponsor gevonden. Maar ik heb ook even naar het stadskantoor gebeld en het blijkt dat de subsidie dit jaar bijna verdubbeld is naar 25.000 euro. Zeuren en dreigen heeft blijkbaar toch zin.

Als je het programma van de Redhead Days bestudeert, blijkt het vooral een grote kroegentocht te zijn, met daarbij een foodtruckfestivalletje en een paar fotoshoots. Ja, je kunt als roodharige ook de Grote Kerk bezoeken, een rondvaart door de singels maken en het Breda Photo-festival bezoeken. Er wordt dus schaamteloos meegelift op wat Breda toch al heeft.

Er moest natuurlijk wel iets verzonnen worden om die 25 mille subsidie te verantwoorden. Dus zijn er een paar wazige lezingen over het brein van roodharigen en over reizen naar de rode planeet Mars. Ook is er nog een half uurtje waarin Rouwenhorst het over de toekomst van het evenement wil hebben, want - jawel - ook nu dreigt hij weer naar elders te gaan in 2019.

Laten we de roodharigen dus zondag netjes bedanken, uitzwaaien en succes wensen volgend jaar in Rotterdam, Roosendaal of Roodeschool. Helemaal afscheid nemen hoeft overigens niet. Kalende roodharigen kunnen in 2019 gewoon mee op kroegentocht.