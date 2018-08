NK Striptekenen voor de jeugd in Breda

Voor deze editie komen finalisten uit heel Nederland naar het Chassé Theater in Breda. Uit de inzendingen die voor 20 september naar info@nkstriptekenen.nl zijn gestuurd, worden uit drie leeftijdscategorieën (9-11 jaar, 12-14 jaar, en 15-17 jaar) de finalisten gekozen. Zij zullen, in een 'live-battle' van 11.00 uur tot 14.00 uur, hun tekenkunsten laten zien.

Stripfestival Breda beleeft dit jaar haar tiende editie in het Chassé Theater in Breda. Honderden tekenaars en standhouders uit de hele wereld presenteren hun nieuwste uitgaves in het weekend van 29 en 30 september. Het Chassé Theater is op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.