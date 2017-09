NK Skateboarden zaterdag van start op Pier15

Momentopname

Bruno Koldeweij (19) is vanuit Amsterdam gekomen om te trainen op Pier15. Hij doet voor de vierde keer mee aan het NK. ,,Ik skate al acht jaar lang vier of vijf keer per week, maar uiteindelijk is het toch altijd een momentopname. De top 10 halen zou gaaf zijn, maar ik sta hier toch vooral m'n lol. Het sfeertje is hier altijd lekker. Bovendien is dit echt een van de ziekste skateparken van het land. Ik had al gehoord dat het gaaf was, maar nu ik hier ben vind ik het de beste locatie van een NK tot nu toe. Je hebt hier hartstikke veel obstakels en toch is het heel ruim. Ik kom hier zeker nog terug als het NK voorbij is."