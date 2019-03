NK ploegenachtervolging voor scholen in Breda: ‘We zijn tiende geworden’

Slechte wiet aanleiding voor neerschie­ten Bredase man

11:55 BREDA - Frank S. heeft dinsdag bij de rechtbank in Breda verklaard dat de man die in november in de Amerstraat in Breda werd neergeschoten slechte wiet had. S. zou bij een drugsdeal zijn ingeschakeld om zijn wiet te testen. De rechtbank liet hem dinsdag vrij.