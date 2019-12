NK Atletiek in Breda in 2021: polsstokhoogspringen op de Grote Markt?

BREDA - De Nederlandse kampioenschappen atletiek zijn in 2021 in Breda. De centrale locatie is dan het complex van Sprint bij het Mastbos. Niet uitgesloten is dat er ook enkele onderdelen in binnenstad zijn. “Polsstokhoogspringen op de Grote Markt zou bijvoorbeeld wel gaaf zijn,” zegt wethouder Daan Quaars.

Dit jaar is de NK Atletiek van 26 tot en met 28 juni in Den Haag. De Atletiekunie heeft nu ook de NK-steden voor de 2021 (Breda) en 2022 (Apeldoorn) aangewezen. Data zijn nog niet bekend gemaakt.

AV Sprint en de gemeente Breda bejubelen de toewijzing. Sprint-voorzitter Paul Alberts zegt in een persbericht: “Wij zijn bijzonder trots dat we het vertrouwen hebben gekregen dit fantastische toernooi te mogen organiseren op het mooie complex in onze stad Breda. We gaan er een prachtig feest van maken.”

Dat feest wordt waarschijnlijk ook buiten het Sprint-complex zichtbaar. “Wij zijn serieus in gesprek om te kijken of er een, twee of drie onderdelen in de binnenstad gehouden kunnen worden,” zegt wethouder Quaars in een reactie.