Nikki vertelt na burn-out op haar 17e: 'De maatschappij legt een enorme druk op jongeren’

Op je T-shirt staat 'Rebel mood on'. Voel je je ook zo?



,,Ik heb me altijd verzet tegen wat de maatschappij van me verwacht. Toen ik vier jaar oud was, trok mijn moeder me een jurkje aan en deed ze knotjes in mijn haren. Ik stond huilend te stampvoeten. Ik weet dat ik moet doen wat het beste is voor mij en niet wat anderen van me verwachten."