Nikie van Oers (1972-2019) was nog lang niet klaar met het leven

De snelheid waarmee de ziekte zich ontwikkelde is voor Ingrid soms nog amper te bevatten. ,,We vormden een liefdevol gezin met onze 17-jarige tweeling Maud en Ruby. Nikie wilde nooit iets uitstellen, we reisden best veel. We hadden een voorliefde voor Spanje, vanwege het heerlijke eten. Maar Amerika had zijn hart gestolen”, vertelt ze aan de keukentafel in Breda. Vandaar de bijzondere autokentekenplaten aan de muur achter de buitenkeuken.