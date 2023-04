Nigel en Ellie vertellen graag over hun buitgemaakte souvenirs: ‘We kwamen nogal eens op rommelmarkten’

Mediter­raans restaurant La Cantina heropent vier maanden na hevige brand: ‘We vliegen er vol in’

OOSTERHOUT – Vier maanden nadat brand in de keuken de kerstdagen om zeep hielp, heropent een volledig vernieuwd mediterraans restaurant La Cantina in Oosterhout. Dazz van Beekum en Danique van Wijnen hebben er zin in. ‘We zitten vrijdag meteen weer vol.’