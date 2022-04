Nieuwkomers en oudgedienden wisselen elkaar af op het podium van 538 Koningsdag

Voor Sera (artiestennaam van Sera de Bruin) is het optreden op 538 haar eerste. En zelden zal dat voor een artiest met miljoenen volgers zo letterlijk zijn geweest. ,,Ik ben heel nieuw”, vertelt ze over zichzelf. ,,Ik treed eigenlijk nooit live op. Hiervoor bestond mijn grootste publiek ooit uit dertig man.” Van 30 naar 40.000 toeschouwers is nogal een stap. ,,Ik was lamgeslagen”, vertelt ze na afloop. ,,Maar op een prettige manier. Ik zweefde helemaal. Van andere artiesten hoorde ik altijd: als je zo’n groot publiek hoort gillen, dat geeft een enorme kick. En echt, het is zo.”