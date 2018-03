Nieuwkomer D66 springt met knal Zundertse politiek in

ZUNDERT - D66, de partij die als nieuwkomer deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zundert, komt uit het niets met twee zetels in de raad. De andere nieuweling, Lokaal Perspectief wist één zetel te bemachtigen. Grote verliezer in Zundert was het CDA. Die gaat van zes naar vier zetels.

De gemeenteraadsverkiezingen in Zunder (opkomst 58 procent) hebben, zoals burgemeester Leny Poppe-de Looff het donderdagavond verwoordde: ,,Voor een behoorlijke aardverschuiving gezorgd." De huidige coalitie, bestaande uit CDA, VVD en Dorpsbelangen, verloor. Weliswaar keren VVD en Dorpsbelangen terug met respectievelijk dezelfde vier en drie zetels die ze nu hebben. Maar met de tik die het CDA te verwerken kreeg, heeft de coalitie nog slechts een smalle meerderheid van elf van de negentien zetels.

Winnaars

Grote winnaars waren D66, Lokaal Perspectief en Ondernemend Platteland. Die laatste had twee zetels, maar keert nu met drie zetels terug in de raad. OPZ (Onafhankelijke Partij Zundert), leek aanvankelijk bij de uitslagen van de eerste van de elf stembureaus in de gemeente Zundert, af te stevenen op winst. Maar bleef uiteindelijk steken op de twee zetels die de partij nu ook al heeft.

Dit tot teleurstelling van de nummer drie van OPZ, Jan Kamps: ,,Ik weet dat we blij moeten zijn dat we gelijk zijn gebleven, maar ik ben toch stiekem licht teleurgesteld. Ik had zin om in de raad te gaan zitten. Even leek het er ook van te komen. Het voelt nu toch een beetje als een sinterklaascadeautje dat je ziet liggen, maar dat naar een ander gaat."

Vreugde

Vreugde bij D66. Lijsttrekker Leezan van Wijk: ,,Het is duidelijk dat de Zundertse kiezer wachtte op een fris en progressief geluid. We hebben blijkbaar een snaar geraakt. Het is verrassend en mooi. We kunnen nu aan de slag met thema's die voor ons belangrijk zijn. Zoals onderwijs en duurzaamheid."

Bij het CDA is de stemming minder vrolijk. Al voor de eerste uitslagen bekend werden, meldde lijsttrekker Twan Zopfi, dat hij moeilijk kon voorspellen wat er zou gebeuren. ,,Er zijn twee nieuwe partijen. Het is niet duidelijk wat die gaan doen.'' D66 won twee zetels, CDA verloor er twee. ,,Ja, erg teleurstellend", zei Zopfi. ,,We blijken een beetje in elkaars vaarwater te zitten. Je ziet dat de politiek is verbreed."

Toch is het CDA samen met de VVD de grootste. Allebei vier zetels, waar de VVD overigens tevreden over is. Wie echt de grootste is en dus de coalitiebesprekingen gaat leiden, is nog niet bekend.

Spannende tijd