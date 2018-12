Nieuwe Zundertse burgemeester krijgt kluif aan Fort Oranje

Het was de VVD, met bijval van OPZ, die er dinsdagavond over begon tijdens een speciale raadsvergadering. Daarin boog de politiek zich over de eisen die gesteld worden aan de burgemeester die in juli de huidige eerste burger Leny Poppe-de Looff opvolgt.

Inspraak

Die eisen, verwoord in een profielschets, konden op unanieme bijval van de raad rekenen. Die was vooral blij met de enorme inspraak die burgers hadden gehad. Met een enquête en bezoeken aan alle dorpskernen en scholen, hadden honderden inwoners mee kunnen praten over wat zij verlangen van een nieuwe burgemeester.

Ondanks de lof, plaatste Floor Vreijsen van de VVD twee kanttekeningen. Hij merkte op dat de nieuwe burgemeester een behoorlijk kluif krijgt aan dossier Fort Oranje. Toch wordt die camping slechts één keer genoemd in de profielschets. En dan ook nog zijdelings. Verdient de afwikkeling van zo iets belangrijks geen nadrukkelijker benoeming in de schets, vroeg Vreijsen (en ook OPZ) zich af.

Sollicitant weet waar hij aan begint

Nee, vond Louis van den Broek (CDA) de voorzitter van de vertrouwenscommissie die zich bezighoudt met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Niet alleen zijn er talloze andere zaken waar de burgemeester aandacht voor moet hebben. Ook weet een beetje een sollicitant wel dat dit een dossier is dat in Zundert van groot belang is.

Bovendien, zo vulde René de Bruijn van Dorpsbelangen toe: ,,Er staat dat er wordt gezocht naar iemand die duidelijk op de voorgrond treedt als bestuurder.” Zo iemand is per definitie opgewassen tegen stevige bestuurstaken.

Zelfstandige gemeente

Bleef de VVD nog wel met een ander punt zitten. Want, zo meende Vreijsen: ,,Er mag ook wel nadrukkelijker in de profielschets staan dat Zundert per se zelfstandig wil blijven. We willen geen burgemeester die voorstander is van schaalvergroting en liefst een gemeente met 100.000 inwoners wil.”

Dat is genoteerd, aldus Van den Broek. Zowel die zelfstandigheid als Fort Oranje, zo beloofde hij, komen nadrukkelijk aan bod in sollicitatiegesprekken.