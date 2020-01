Nieuwe woningen op Klein-Zundertseweg in Klein-Zundert

Samen met De Bruijn Mechanisatie zocht de gemeente Zundert al wat langer naar een goede, alternatieve locatie voor het bedrijf. Die is nu gevonden. De onderneming die zich onder meer bezig houdt met het repareren van tractoren en machines voor de landbouw en boomkwekerijen, verhuist naar de Goorbaan 1a in Zundert. Die locatie leent zich goed voor activiteiten van het bedrijf, meldt de gemeente in een persbericht.

Woningbouw

Als alles loopt zoals nu gepland, verhuist De Bruijn Mechanisatie in het derde kwartaal van dit jaar. Als het bedrijf is verplaatst, blijft er een behoorlijk perceel achter aan de Klein-Zundertseweg 32. Burgemeester en wethouders van Zundert hebben inmiddels uitgesproken dat op termijn op dat terrein prima nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. ,,Dat is een welkome aanvulling op het woningaanbod in de gemeente", aldus wethouder Patrick Kok (VVD).